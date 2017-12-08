Кейт Миддлтон в красном платье подчеркнула округлившийся живот

Герцогиня Кембриджская находится на третьем месяце беременности, а первые месяцы ей дались очень нелегко. Кейт мучалась от жуткого токсикоза, который сопровождал ее и первые две беременности.В последнее время герцогиня старается не пропускать ни одного официального приема. Н аднях же она с мужем посетила школу в Манчестере, где встретилась с учениками.Кейт выбрала для выхода в свет красное платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.