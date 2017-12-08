Кейт Миддлтон в красном платье подчеркнула округлившийся живот

Сейчас Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям находятся в ожидании третьего ребенка, у пары подрастают двое детей, сын и дочь.
Герцогиня Кембриджская находится на третьем месяце беременности, а первые месяцы ей дались очень нелегко. Кейт мучалась от жуткого токсикоза, который сопровождал ее и первые две беременности.
В последнее время герцогиня старается не пропускать ни одного официального приема. Н аднях же она с мужем посетила школу в Манчестере, где встретилась с учениками.
Кейт выбрала для выхода в свет красное платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.
Ключевые слова: Кейт Миддлтон
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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