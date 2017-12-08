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Кейт Миддлтон в красном платье подчеркнула округлившийся живот

Сегодня, 09:46
Сейчас Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям находятся в ожидании третьего ребенка, у пары подрастают двое детей, сын и дочь.

Кейт Миддлтон в красном платье подчеркнула округлившийся живот
Герцогиня Кембриджская находится на третьем месяце беременности, а первые месяцы ей дались очень нелегко. Кейт мучалась от жуткого токсикоза, который сопровождал ее и первые две беременности.

Кейт Миддлтон в красном платье подчеркнула округлившийся живот


В последнее время герцогиня старается не пропускать ни одного официального приема. Н аднях же она с мужем посетила школу в Манчестере, где встретилась с учениками.

Кейт выбрала для выхода в свет красное платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.

Кейт Миддлтон в красном платье подчеркнула округлившийся живот

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

Количество просмотров: 5 447
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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