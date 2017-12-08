Юлия Ковальчук сообщила о том, что наконец-то смогла вернуть прежнюю форму

Два месяца назад в звездной семье популярных певцов, Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, случилось радостное событие, они стали родителями очаровательной дочки.
Юлия всю беременность старалась вести активный образ жизни, а после рождения дочки занялась фигурой. На днях она сообщила подписчикам радостную новость, что наконец-то смогла вернуться к прежнему весу.
«Меньше двух месяцев после родов, чуть меньше двух лишних килограммов, 2 метра любимого Алексея Чумакова рядом — к работе ГОТОВА!!! Надо признать, я дико соскучилась по работке, так что с возвращением меня», — заявила Ковальчук.
Фолловеры восхитились внешним видом исполнительницы и засыпали ее комплиментами. Хотя судя по фотографиям, сделанными на последних сроках беременности, Юлия набрала очень мало лишнего веса.
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