Юлия Ковальчук сообщила о том, что наконец-то смогла вернуть прежнюю форму

Юлия всю беременность старалась вести активный образ жизни, а после рождения дочки занялась фигурой. На днях она сообщила подписчикам радостную новость, что наконец-то смогла вернуться к прежнему весу.«Меньше двух месяцев после родов, чуть меньше двух лишних килограммов, 2 метра любимого Алексея Чумакова рядом — к работе ГОТОВА!!! Надо признать, я дико соскучилась по работке, так что с возвращением меня», — заявила Ковальчук.Фолловеры восхитились внешним видом исполнительницы и засыпали ее комплиментами. Хотя судя по фотографиям, сделанными на последних сроках беременности, Юлия набрала очень мало лишнего веса.