Напомним, что здоровье Анджелины пошатнулось после развода с супругом, актером Брэдом Питтом.
Анджелина Джоли заставляет беспокоиться о своем здоровье, так как весит меньше своей дочери
Сегодня, 13:23
На днях западные таблоиды сообщили ужасающую новость, которая заставила поклонников творчества знаменитой актрисы и режиссера Анджелины Джоли начать беспокоиться о ее здоровье.
По сведениям инсайдера, 42-летняя Анджелина теперь весит всего 35 килограммов, хотя ее дочка Шайло, которой 11 лет, весит 37 килограммов. Близкие звезды всерьез обеспокоены таким ее состоянием и просят обратиться к специалистам.
Напомним, что здоровье Анджелины пошатнулось после развода с супругом, актером Брэдом Питтом.
Напомним, что здоровье Анджелины пошатнулось после развода с супругом, актером Брэдом Питтом.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли
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Количество просмотров: 11 479
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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