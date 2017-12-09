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Анджелина Джоли заставляет беспокоиться о своем здоровье, так как весит меньше своей дочери

Сегодня, 13:23
На днях западные таблоиды сообщили ужасающую новость, которая заставила поклонников творчества знаменитой актрисы и режиссера Анджелины Джоли начать беспокоиться о ее здоровье.

Анджелина Джоли заставляет беспокоиться о своем здоровье, так как весит меньше своей дочери
По сведениям инсайдера, 42-летняя Анджелина теперь весит всего 35 килограммов, хотя ее дочка Шайло, которой 11 лет, весит 37 килограммов. Близкие звезды всерьез обеспокоены таким ее состоянием и просят обратиться к специалистам.

Анджелина Джоли заставляет беспокоиться о своем здоровье, так как весит меньше своей дочери


Напомним, что здоровье Анджелины пошатнулось после развода с супругом, актером Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли заставляет беспокоиться о своем здоровье, так как весит меньше своей дочери

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 11 479
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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