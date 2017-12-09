Анджелина Джоли заставляет беспокоиться о своем здоровье, так как весит меньше своей дочери

На днях западные таблоиды сообщили ужасающую новость, которая заставила поклонников творчества знаменитой актрисы и режиссера Анджелины Джоли начать беспокоиться о ее здоровье.

По сведениям инсайдера, 42-летняя Анджелина теперь весит всего 35 килограммов, хотя ее дочка Шайло, которой 11 лет, весит 37 килограммов. Близкие звезды всерьез обеспокоены таким ее состоянием и просят обратиться к специалистам.Напомним, что здоровье Анджелины пошатнулось после развода с супругом, актером Брэдом Питтом.