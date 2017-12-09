Памела Андерсон разделась в рекламе своего нижнего белья

Все знают, что 50-летняя Памела является обладательницей роскошной фигуры, которую не устает демонстрировать на новый фотографиях и светских мероприятиях, выбирая сексуальные вечерние наряды.Поэтому она и решила стать лицом своей коллекции, и сама приняла участие в рекламе. В микроблоге Андерсон появились откровенные снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье в соблазнительных позах.