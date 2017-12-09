Поэтому она и решила стать лицом своей коллекции, и сама приняла участие в рекламе. В микроблоге Андерсон появились откровенные снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье в соблазнительных позах.
Памела Андерсон разделась в рекламе своего нижнего белья
Сегодня, 14:33
Некоторое время назад Памела Андерсон совместно с одним известным брендом выпустила свою коллекцию нижнего белья.
Все знают, что 50-летняя Памела является обладательницей роскошной фигуры, которую не устает демонстрировать на новый фотографиях и светских мероприятиях, выбирая сексуальные вечерние наряды.
Поэтому она и решила стать лицом своей коллекции, и сама приняла участие в рекламе. В микроблоге Андерсон появились откровенные снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье в соблазнительных позах.
Поэтому она и решила стать лицом своей коллекции, и сама приняла участие в рекламе. В микроблоге Андерсон появились откровенные снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье в соблазнительных позах.
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Ключевые слова: Памела Андерсон
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Количество просмотров: 6 344
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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