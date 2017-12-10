На днях на светском мероприятии актриса появилась в черном мини-платье, но даже свободный крой наряда не смог скрыть лишние килограммы, а лишь подчеркнул ее недостатки.
Ева Лонгория надевает короткие наряды, игнорируя лишний вес
Вчера, 10:27
Фанаты знаменитой актрисы Евы Лонгории очень огорчились, заметив, что в последнее время актриса перестала следить за собой.
В итоге теперь Ева набрала лишние килограммы и уже не является обладательницей роскошной фигуры. Избыточный вес не мешает Лонгории все также продолжать носить короткие наряды и появляться в откровенных образах.
На днях на светском мероприятии актриса появилась в черном мини-платье, но даже свободный крой наряда не смог скрыть лишние килограммы, а лишь подчеркнул ее недостатки.
На днях на светском мероприятии актриса появилась в черном мини-платье, но даже свободный крой наряда не смог скрыть лишние килограммы, а лишь подчеркнул ее недостатки.
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Ключевые слова: Ева Лонгория
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Количество просмотров: 16 796
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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