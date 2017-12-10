Ева Лонгория надевает короткие наряды, игнорируя лишний вес

Фанаты знаменитой актрисы Евы Лонгории очень огорчились, заметив, что в последнее время актриса перестала следить за собой.

В итоге теперь Ева набрала лишние килограммы и уже не является обладательницей роскошной фигуры. Избыточный вес не мешает Лонгории все также продолжать носить короткие наряды и появляться в откровенных образах.На днях на светском мероприятии актриса появилась в черном мини-платье, но даже свободный крой наряда не смог скрыть лишние килограммы, а лишь подчеркнул ее недостатки.