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Ева Лонгория надевает короткие наряды, игнорируя лишний вес

Вчера, 10:27
Фанаты знаменитой актрисы Евы Лонгории очень огорчились, заметив, что в последнее время актриса перестала следить за собой.

Ева Лонгория надевает короткие наряды, игнорируя лишний вес
В итоге теперь Ева набрала лишние килограммы и уже не является обладательницей роскошной фигуры. Избыточный вес не мешает Лонгории все также продолжать носить короткие наряды и появляться в откровенных образах.

Ева Лонгория надевает короткие наряды, игнорируя лишний вес


На днях на светском мероприятии актриса появилась в черном мини-платье, но даже свободный крой наряда не смог скрыть лишние килограммы, а лишь подчеркнул ее недостатки.

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Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 16 796
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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