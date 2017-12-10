Формы Эшли Грэм едва не вывалились из крохотного бикини

Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм является очень известной и востребованной в модельной индустрии, с ней желают работать многие именитые бренды.

На днях Эшли опубликовала в своем микроблоге серию фотографий, которые были сделаны для глянцевого издания Sports Illustrated Swimsuit. На снимке модель запечатлена на фоне океана, а на Эшли надето микробикини, которое казалось ей чересчур маленьким.Возникло такое ощущение, что завязки еле выдерживают пышные формы звезды, но подписчики остались в восторге от новых снимков.