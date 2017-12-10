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Формы Эшли Грэм едва не вывалились из крохотного бикини

Вчера, 10:37
Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм является очень известной и востребованной в модельной индустрии, с ней желают работать многие именитые бренды.

Формы Эшли Грэм едва не вывалились из крохотного бикини
На днях Эшли опубликовала в своем микроблоге серию фотографий, которые были сделаны для глянцевого издания Sports Illustrated Swimsuit. На снимке модель запечатлена на фоне океана, а на Эшли надето микробикини, которое казалось ей чересчур маленьким.

Возникло такое ощущение, что завязки еле выдерживают пышные формы звезды, но подписчики остались в восторге от новых снимков.

Формы Эшли Грэм едва не вывалились из крохотного бикини

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Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 13 416
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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