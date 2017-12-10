Возникло такое ощущение, что завязки еле выдерживают пышные формы звезды, но подписчики остались в восторге от новых снимков.
Формы Эшли Грэм едва не вывалились из крохотного бикини
Вчера, 10:37
Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм является очень известной и востребованной в модельной индустрии, с ней желают работать многие именитые бренды.
На днях Эшли опубликовала в своем микроблоге серию фотографий, которые были сделаны для глянцевого издания Sports Illustrated Swimsuit. На снимке модель запечатлена на фоне океана, а на Эшли надето микробикини, которое казалось ей чересчур маленьким.
Возникло такое ощущение, что завязки еле выдерживают пышные формы звезды, но подписчики остались в восторге от новых снимков.
Возникло такое ощущение, что завязки еле выдерживают пышные формы звезды, но подписчики остались в восторге от новых снимков.
← Ева Лонгория надевает короткие наряды... Супруг пропавшей Марии Политовой возм... →
Ключевые слова: Эшли Грэм
Количество просмотров: 13 416
Количество просмотров: 13 416
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Катя Семенова рассталась с мужем после 25 лет брака Супруги Катя Семенова и Михаил Церишенко всегда поражали идиллией в своей семьей и считались одной из самых крепких пар.
Стас Садальский жестко раскритиковал ведущих "Сегодня вечером" Заслуженный артист России Станислав Садальский скандально известен своими резкими высказываниями.
Мария Шукшина призналась, в каком новом проекте появится на ТВ Актриса и телеведущая Мария Шукшина является активным пользователем социальной сети, она часто делится со своими подписчиками новостями из повседневной жизни.
Набравшая вес Юлия Началова была жестко раскритикована фанатами На днях в микроблоге певицы Юлии Началовой появилась новая фотография, которая разочаровала ее фанатов.