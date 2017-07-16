Пользователи сети отмечают силу воли Амбросио - сохранять форму на протяжении долгого времени, да ещё и будучи мамой двоих детей, - достойно восхищения.
Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини
Сегодня, 00:13
Модель Алессандра Амбросио проводит каникулы на юге Бразилии - оттуда прилетели пляжные кадры.
Одна из самых знаменитых моделей мира и бывший "ангел" бренда Victoria's Secret 36-летняя Алессандра Амбросио продолжает очаровывать поклонников своей прекрасной, подтянутой фигурой. От алого купальника звезды невозможно отвести взгляд.
Пользователи сети отмечают силу воли Амбросио - сохранять форму на протяжении долгого времени, да ещё и будучи мамой двоих детей, - достойно восхищения.
Пользователи сети отмечают силу воли Амбросио - сохранять форму на протяжении долгого времени, да ещё и будучи мамой двоих детей, - достойно восхищения.
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Ключевые слова: Алессандра Амбросио
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Количество просмотров: 18 941
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, the sun
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Автор фото: instagram, daily mail, the sun
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