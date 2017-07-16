Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини

Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»

В первые дни нового года во всемирно известном отеле Burj Al Arab пройдут уже ставшие традиционными концерты «Русских сезонов», открыть которые предстоит, как раз Валерию Меладзе и Стасу Михайлову.