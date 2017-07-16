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Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини

Сегодня, 00:13
Модель Алессандра Амбросио проводит каникулы на юге Бразилии - оттуда прилетели пляжные кадры.

Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини
Одна из самых знаменитых моделей мира и бывший "ангел" бренда Victoria's Secret 36-летняя Алессандра Амбросио продолжает очаровывать поклонников своей прекрасной, подтянутой фигурой. От алого купальника звезды невозможно отвести взгляд.

Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини


Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини


Пользователи сети отмечают силу воли Амбросио - сохранять форму на протяжении долгого времени, да ещё и будучи мамой двоих детей, - достойно восхищения.

Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини


Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини

← Леонардо Ди Каприо нашёл новую модель

Ключевые слова: Алессандра Амбросио

Количество просмотров: 18 941
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, the sun

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