Недавно ставшая мамой Рита Дакота продемонстрировала свою талию

«После премии журнала «ОК», где мы взяли «пару года» и после выступления в Олимпийском, я получила просто какое-то невообразимое количество писем в директ с возгласами «Каааак?! Ведь прошло всего пару недель с родов! Ты вообще живой человек?». Отвечаю — да, ещё какой живой, и спустя пару недель с родов я всё такой же «ждун» как и любая другая девушка, у которой был такой огромный живот.
У меня далекоооо нет былого пресса кубиками (ни у кого сразу после родов нет, не верьте инстаграму, «удачному ракурсу» + фильтрам или даже обманщикам-фейстюнам). Быть живой не стыдно, не зазорно, и добеременный спортивный живот после родов будет только если эти роды прошли идеально гладко и вы вскоре были допущены до тренировок. — пишет Рита. — У меня увы было не так, и тренить мне нельзя до сих пор. А вот хитрости никто не отменял. Меня дико выручает любимый корсет!» - призналась Дакота.
Стоит отметить, что 23 октября у Риты и ее супруга, певца Влада Соколовского, родилась долгожданная дочка Мия, в которой молодые родители души не чают.