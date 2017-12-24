Недавно ставшая мамой Рита Дакота продемонстрировала свою талию

Рита не утаивает тот факт, что после родов еще не смогла вернуть себе прежние формы. Но вот поклонники удивляются, как же исполнительнице удается так роскошно выглядеть.«После премии журнала «ОК», где мы взяли «пару года» и после выступления в Олимпийском, я получила просто какое-то невообразимое количество писем в директ с возгласами «Каааак?! Ведь прошло всего пару недель с родов! Ты вообще живой человек?». Отвечаю — да, ещё какой живой, и спустя пару недель с родов я всё такой же «ждун» как и любая другая девушка, у которой был такой огромный живот.У меня далекоооо нет былого пресса кубиками (ни у кого сразу после родов нет, не верьте инстаграму, «удачному ракурсу» + фильтрам или даже обманщикам-фейстюнам). Быть живой не стыдно, не зазорно, и добеременный спортивный живот после родов будет только если эти роды прошли идеально гладко и вы вскоре были допущены до тренировок. — пишет Рита. — У меня увы было не так, и тренить мне нельзя до сих пор. А вот хитрости никто не отменял. Меня дико выручает любимый корсет!» - призналась Дакота.Стоит отметить, что 23 октября у Риты и ее супруга, певца Влада Соколовского, родилась долгожданная дочка Мия, в которой молодые родители души не чают.