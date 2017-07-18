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Пользователи сети раскритиковали откровенную фотосессию 51-летней Синди Кроуфорд

Вчера, 18:36
Популярная модель Синди Кроуфорд снялась для французского журнала Madame Figaro.

Пользователи сети раскритиковали откровенную фотосессию 51-летней Синди Кроуфорд
Обычно свежие фотосеты не теряющей красоты Синди Кроуфорд встречаются безусловным одобрением, но только не на сей раз. Съемка проходила для известного издания Madame Figaro, однако многие пользователи сети и даже поклонники Синди восприняли её в штыки. По их мнению, на представленных кадрах Кроуфорд смахивает на мужчину.

Пользователи сети раскритиковали откровенную фотосессию 51-летней Синди Кроуфорд


Пользователи сети раскритиковали откровенную фотосессию 51-летней Синди Кроуфорд


Пользователи сети раскритиковали откровенную фотосессию 51-летней Синди Кроуфорд


Возможно, причина кроется в неудачном макияже или ракурсе съемки. Как бы там ни было, новые фотографии точно не войдут в лучшую подборку снимков одной из самых известных моделей современности.

Пользователи сети раскритиковали откровенную фотосессию 51-летней Синди Кроуфорд


Пользователи сети раскритиковали откровенную фотосессию 51-летней Синди Кроуфорд


Пользователи сети раскритиковали откровенную фотосессию 51-летней Синди Кроуфорд

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail

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