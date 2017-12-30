Юлия Савичева рассказала, как сумела вернуть былые формы после рождения первенца

После рождения дочки Анны, она с супругом вернулась из Португалии, куда отправилась будучи беременной. На днях Юлия решила рассказать подробно о своей диете, благодаря которой за короткое время смогла восстановиться.«Получаю очень много вопросов о том, как я держу себя в форме после рождения дочери, да и вы проявили интерес к этой теме. Скажу честно, у меня простые правила - меньше есть и есть сбалансированно! Но прямо сейчас, когда праздники так близко, конечно, хочется всего и сразу. Поэтому, я думаю, эти советы помогут тем, кто точно решит привести формы в порядок после праздников. Прежде всего - отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку.Нашла выход - балую близких, а сама держусь! Мое основное питание - курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел. Овощи можно в любом виде, кроме картошки и свеклы. Гарнир - гречка, рис, булгур, геркулес. Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все - тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%», - сообщила исполнительница.Напомним, что в одном из интервью Юлия призналась, что пережила выкидыш, и поэтому, узнав о новой беременности, решила уехать подальше от всех забот и посвятить все свое время будущему ребенку.