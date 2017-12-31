Алессандра Амбросио удивила фанатов своей фигурой на отдыхе

Папарацци конечно же всегда на чеку, и они смогли сделать фотографии модели в бикини, которые шокировали ее поклонников. На снимке можно увидеть, что фигура Алессандры далека от идеала: неплоский живот, дряблые бедра, да и грудь менее пышная.По мнению фанатов, модель просто решила немного расслабиться и забыла о спортивных нагрузках. Да и стоит сказать, что недавно Амбросио сообщила о завершении карьеры модели и собирается стать актрисой.