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Алессандра Амбросио удивила фанатов своей фигурой на отдыхе

Сегодня, 10:57
В настоящее время знаменитая модель Алессандра Амбросио отдыхает со своей семьей на берегу океана и наслаждается водными процедурами.

Алессандра Амбросио удивила фанатов своей фигурой на отдыхе
Папарацци конечно же всегда на чеку, и они смогли сделать фотографии модели в бикини, которые шокировали ее поклонников. На снимке можно увидеть, что фигура Алессандры далека от идеала: неплоский живот, дряблые бедра, да и грудь менее пышная.

Алессандра Амбросио удивила фанатов своей фигурой на отдыхе


По мнению фанатов, модель просто решила немного расслабиться и забыла о спортивных нагрузках. Да и стоит сказать, что недавно Амбросио сообщила о завершении карьеры модели и собирается стать актрисой.

Алессандра Амбросио удивила фанатов своей фигурой на отдыхе

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Ключевые слова: Алессандра Амбросио

Количество просмотров: 4 875
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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