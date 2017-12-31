По мнению фанатов, модель просто решила немного расслабиться и забыла о спортивных нагрузках. Да и стоит сказать, что недавно Амбросио сообщила о завершении карьеры модели и собирается стать актрисой.
Алессандра Амбросио удивила фанатов своей фигурой на отдыхе
Сегодня, 10:57
В настоящее время знаменитая модель Алессандра Амбросио отдыхает со своей семьей на берегу океана и наслаждается водными процедурами.
Папарацци конечно же всегда на чеку, и они смогли сделать фотографии модели в бикини, которые шокировали ее поклонников. На снимке можно увидеть, что фигура Алессандры далека от идеала: неплоский живот, дряблые бедра, да и грудь менее пышная.
По мнению фанатов, модель просто решила немного расслабиться и забыла о спортивных нагрузках. Да и стоит сказать, что недавно Амбросио сообщила о завершении карьеры модели и собирается стать актрисой.
По мнению фанатов, модель просто решила немного расслабиться и забыла о спортивных нагрузках. Да и стоит сказать, что недавно Амбросио сообщила о завершении карьеры модели и собирается стать актрисой.
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Ключевые слова: Алессандра Амбросио
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Количество просмотров: 4 875
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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