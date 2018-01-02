Дженнифер Лоуренс подверглась критике за обвисшую грудь

Недавно в своем микроблоге 27-летняя Дженнифер опубликовала фотографию, на котором запечатлена в прозрачном наряде без бюстгальтера. Фолловеры обратили внимание на то, что грудь звезды выглядит обвисшей, и совершенно не соответствует ее возрасту.Поклонники начали переживать за здоровье актрисы и посоветовали ей больше времени уделять себе и своей семье, задвинув работу на второй план. По мнению фанатов, напряженный рабочий график не позволяет актрисе высыпаться.