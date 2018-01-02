Поклонники начали переживать за здоровье актрисы и посоветовали ей больше времени уделять себе и своей семье, задвинув работу на второй план. По мнению фанатов, напряженный рабочий график не позволяет актрисе высыпаться.
Дженнифер Лоуренс подверглась критике за обвисшую грудь
Сегодня, 15:06
После съемок в саге "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс стала одной из самых востребованных актрис.
Недавно в своем микроблоге 27-летняя Дженнифер опубликовала фотографию, на котором запечатлена в прозрачном наряде без бюстгальтера. Фолловеры обратили внимание на то, что грудь звезды выглядит обвисшей, и совершенно не соответствует ее возрасту.
Поклонники начали переживать за здоровье актрисы и посоветовали ей больше времени уделять себе и своей семье, задвинув работу на второй план. По мнению фанатов, напряженный рабочий график не позволяет актрисе высыпаться.
Поклонники начали переживать за здоровье актрисы и посоветовали ей больше времени уделять себе и своей семье, задвинув работу на второй план. По мнению фанатов, напряженный рабочий график не позволяет актрисе высыпаться.
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Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс
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Количество просмотров: 5 954
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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