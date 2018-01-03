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Алена Шишкова спровоцировала слухи о своей анорексии

Сегодня, 19:33
Модель Алена Шишкова часто радует своих подписчиков снимками из повседневной жизни, демонстрируя почти на каждой фотографии свою идеальную фигуру.

Алена Шишкова спровоцировала слухи о своей анорексии
Но недавний снимок заставил поклонников Алены встревожиться за ее здоровье. По мнению фанатов, Алена снова близка к анорексии.

Алена Шишкова спровоцировала слухи о своей анорексии


Новый год модель встретила в ОАЭ, после чего улетела в Таиланд. И теперь активно публикует фотографии с отдыха. Поклонники советуют Шишковой набрать немного веса, иначе скоро у нее могут начаться из-за этого серьезные проблемы со здоровьем.

Алена Шишкова спровоцировала слухи о своей анорексии

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Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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