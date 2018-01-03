Алена Шишкова спровоцировала слухи о своей анорексии

Но недавний снимок заставил поклонников Алены встревожиться за ее здоровье. По мнению фанатов, Алена снова близка к анорексии.Новый год модель встретила в ОАЭ, после чего улетела в Таиланд. И теперь активно публикует фотографии с отдыха. Поклонники советуют Шишковой набрать немного веса, иначе скоро у нее могут начаться из-за этого серьезные проблемы со здоровьем.