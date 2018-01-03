Новый год модель встретила в ОАЭ, после чего улетела в Таиланд. И теперь активно публикует фотографии с отдыха. Поклонники советуют Шишковой набрать немного веса, иначе скоро у нее могут начаться из-за этого серьезные проблемы со здоровьем.
Алена Шишкова спровоцировала слухи о своей анорексии
Сегодня, 19:33
Модель Алена Шишкова часто радует своих подписчиков снимками из повседневной жизни, демонстрируя почти на каждой фотографии свою идеальную фигуру.
Но недавний снимок заставил поклонников Алены встревожиться за ее здоровье. По мнению фанатов, Алена снова близка к анорексии.
Новый год модель встретила в ОАЭ, после чего улетела в Таиланд. И теперь активно публикует фотографии с отдыха. Поклонники советуют Шишковой набрать немного веса, иначе скоро у нее могут начаться из-за этого серьезные проблемы со здоровьем.
Новый год модель встретила в ОАЭ, после чего улетела в Таиланд. И теперь активно публикует фотографии с отдыха. Поклонники советуют Шишковой набрать немного веса, иначе скоро у нее могут начаться из-за этого серьезные проблемы со здоровьем.
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Ключевые слова: Алена Шишкова
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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