Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой в купальнике

Теперь же за ее личной жизнью с интересом наблюдают пользователи Сети, а сама Лиза активно делится со своими фанатами новыми фотографиями.На новогодние праздники актриса отправилась в ОАЭ и радует фолловеров снимками. На нескольких фотографиях Лиза запечатлена в купальнике, демонстрируя подтянутое тело.Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида девушки и засыпали ее комплиментами.