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Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой в купальнике

Сегодня, 13:42
После съемок в сериале "Папины дочки", где Лиза Арзамасова сыграла роль Галины Сергеевны, девушка проснулась известной.

Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой в купальнике
Теперь же за ее личной жизнью с интересом наблюдают пользователи Сети, а сама Лиза активно делится со своими фанатами новыми фотографиями.

Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой в купальнике


На новогодние праздники актриса отправилась в ОАЭ и радует фолловеров снимками. На нескольких фотографиях Лиза запечатлена в купальнике, демонстрируя подтянутое тело.

Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида девушки и засыпали ее комплиментами.

Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой в купальнике

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Ключевые слова: Лиза Арзамасова

Количество просмотров: 4 316
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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