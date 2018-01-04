Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой в купальнике

После съемок в сериале "Папины дочки", где Лиза Арзамасова сыграла роль Галины Сергеевны, девушка проснулась известной.
Теперь же за ее личной жизнью с интересом наблюдают пользователи Сети, а сама Лиза активно делится со своими фанатами новыми фотографиями.
На новогодние праздники актриса отправилась в ОАЭ и радует фолловеров снимками. На нескольких фотографиях Лиза запечатлена в купальнике, демонстрируя подтянутое тело.
Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида девушки и засыпали ее комплиментами.
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