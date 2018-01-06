Тара Рид шокировала состоянием своего тела в купальнике

На днях же 42-летняя Тара была запечатлена во время отдыха на пляже в Тулуме. Поклонники пришли в ужас от внешнего вида актрисы, кожа которой выглядит дряблой и обвисшей.«Я делала липосакцию, потому что хотела иметь видимые мускулы на животе, но операция прошла неудачно. Мой живот стал выглядеть ужасно и выдаваться вперед, — признается Рид. — Я не говорю, что никогда больше не решусь на пластическую операцию, так как не знаю, что будет через несколько лет, но пока я оставлю все как есть. У меня было два года тяжелой психологической и физической боли после операций, когда все вокруг говорили про мое ужасное тело».Актриса никогда не скрывала факт хирургического вмешательства, но ее опыт оказался неудачным, в результате вместо фигуры, которой бы она гордилась, она получила массу критики в свой адрес.