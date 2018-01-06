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Алена Шишкова демонстрирует идеальную фигуру в желтом бикини

Сегодня, 14:32
В настоящее время Алена Шишкова находится в Таиланде, где проводит новогодние каникулы.

Алена Шишкова демонстрирует идеальную фигуру в желтом бикини
В микроблоге девушки изредка появляются фотографии с отдыха, на которых она позирует в купальнике. Недавно же Алена опубликовала снимок в желтом бикини, хвастаясь своим стройным телом.

Алена Шишкова демонстрирует идеальную фигуру в желтом бикини


Хотя нередко пользователи Сети обвиняют Шишкову в излишней худобе, подозревая ее в анорексии. Но судя по всему девушку мало волнует мнение общественности, и она все также продолжает демонстрировать идеальную фигуру на новых фотографиях.

Алена Шишкова демонстрирует идеальную фигуру в желтом бикини

← Ким Кардашьян обнажилась на новой фот...

Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 13 806
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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