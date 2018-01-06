Алена Шишкова демонстрирует идеальную фигуру в желтом бикини

В микроблоге девушки изредка появляются фотографии с отдыха, на которых она позирует в купальнике. Недавно же Алена опубликовала снимок в желтом бикини, хвастаясь своим стройным телом.Хотя нередко пользователи Сети обвиняют Шишкову в излишней худобе, подозревая ее в анорексии. Но судя по всему девушку мало волнует мнение общественности, и она все также продолжает демонстрировать идеальную фигуру на новых фотографиях.