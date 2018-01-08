Митя Фомин похвастался накачанным телом

«Всегда была мечта иметь идеальный пресс, ну прям железобетонные кубики на животе. Как показала практика, живот - одно из самых капризных мест на теле. Особенно на моём! Бывает, люди рождаются и живут, ни о чём не думая, жрут и спят сколько хочешь, и всё равно красивые... Тут же нужна ежедневная работа, тем более когда тебе уже за 40!» - сообщил Митя в своем микроблоге.
Подписчики восхитились усердием артиста и похвалили его за такой ощутимый результат. Главное, чтобы певец не расслабился и не запустил себя.