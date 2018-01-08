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Митя Фомин похвастался накачанным телом

Сегодня, 14:35
Популярный певец Митя Фомин часто радует своих подписчиков новыми фотографиями из повседневной жизни.

Митя Фомин похвастался накачанным телом
На днях же исполнитель решил похвастаться результатом усиленных тренировок, благодаря чему смог накачать пресс. Он опубликовал фотографию, на которой приподнимает край кофты, демонстрируя кубики на животе.

Митя Фомин похвастался накачанным телом


«Всегда была мечта иметь идеальный пресс, ну прям железобетонные кубики на животе. Как показала практика, живот - одно из самых капризных мест на теле. Особенно на моём! Бывает, люди рождаются и живут, ни о чём не думая, жрут и спят сколько хочешь, и всё равно красивые... Тут же нужна ежедневная работа, тем более когда тебе уже за 40!» - сообщил Митя в своем микроблоге.

Подписчики восхитились усердием артиста и похвалили его за такой ощутимый результат. Главное, чтобы певец не расслабился и не запустил себя.

Митя Фомин похвастался накачанным телом

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Ключевые слова: Митя Фомин

Количество просмотров: 3 588
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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