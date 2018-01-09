Эшли Грэм в нижнем белье показала свои шикарные формы

Несмотря на лишние килограммы, модель продолжает демонстировать свою фигуру во всей красе, облачаясь в сексуальное нижнее белье. на днях Эшли опубликовала фотографию, на которой предстала в темно-сером белье, которое не скрыло от взора ее поклонников пышные бедра, роскошную грудь и отсутствие талии.Модель выступает против использования программ по обработке изображений, поэтому на каждом снимке она предстает в естественном виде.