Модель выступает против использования программ по обработке изображений, поэтому на каждом снимке она предстает в естественном виде.
Эшли Грэм в нижнем белье показала свои шикарные формы
Сегодня, 15:14
Эшли Грэм на сегодняшний день является одной из самых востребованных моделей с нестандартной внешностью.
Несмотря на лишние килограммы, модель продолжает демонстировать свою фигуру во всей красе, облачаясь в сексуальное нижнее белье. на днях Эшли опубликовала фотографию, на которой предстала в темно-сером белье, которое не скрыло от взора ее поклонников пышные бедра, роскошную грудь и отсутствие талии.
Модель выступает против использования программ по обработке изображений, поэтому на каждом снимке она предстает в естественном виде.
Модель выступает против использования программ по обработке изображений, поэтому на каждом снимке она предстает в естественном виде.
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Ключевые слова: Эшли Грэм
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Количество просмотров: 6 682
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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