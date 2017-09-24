Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии

Жизнь Катеньки, как и у многих девушек такого типажа, наполнена букетами роз, походами в дорогие рестораны, демонстрацией шпилек и новинок моды.Но при этом Катя привлекает подписчиков и эффектным внешним видом, выкладывая фото в купальнике и спортивном костюме.А на днях девушка поделилась снимком в трусиках из фитнес-зала World Class, рассказав о своей диете:"Девочки, столько уже писала на эту тему, но все равно очень много вопросов про питание, если вы готовы так питаться - пожалуйста. Я вообще не ем - мясо, фаст фуд, хлеб, пасту, картошку, жареное, жирное, солености, газировку вообще нельзя, кофе тоже не пью уже полгода, я ем много фруктов, овощей, ягод и морепродукты это все можно сколько хочется и даже ночью. сладости себе я тоже позволяю 2-3 раза в неделю, но я от него не толстею. Из алкоголя можно только белое сухое вино!".Так что, милые дамы, кто не может отказаться от бухлишка - пейте белое винишко. Ну, а еже ли все-таки разнесёт - будет повод "наехать" на неработающий совет Катеньки.