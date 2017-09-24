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Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии

Сегодня, 14:33
Звезда Интернета Катенька Слатенька является популярным блогером, девушка известна в Инстаграм под ником @likekate_.

Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии
Жизнь Катеньки, как и у многих девушек такого типажа, наполнена букетами роз, походами в дорогие рестораны, демонстрацией шпилек и новинок моды.

Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии


Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии


Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии


Но при этом Катя привлекает подписчиков и эффектным внешним видом, выкладывая фото в купальнике и спортивном костюме.

Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии


Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии


А на днях девушка поделилась снимком в трусиках из фитнес-зала World Class, рассказав о своей диете:

"Девочки, столько уже писала на эту тему, но все равно очень много вопросов про питание, если вы готовы так питаться - пожалуйста. Я вообще не ем - мясо, фаст фуд, хлеб, пасту, картошку, жареное, жирное, солености, газировку вообще нельзя, кофе тоже не пью уже полгода, я ем много фруктов, овощей, ягод и морепродукты это все можно сколько хочется и даже ночью. сладости себе я тоже позволяю 2-3 раза в неделю, но я от него не толстею. Из алкоголя можно только белое сухое вино!".

Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии


Так что, милые дамы, кто не может отказаться от бухлишка - пейте белое винишко. Ну, а еже ли все-таки разнесёт - будет повод "наехать" на неработающий совет Катеньки.

Катенька Слатенька украсила блог фото невероятно стройной талии


Продолжить просмотр фото Кати можно тут...

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Ключевые слова: Катенька Слатенька

Количество просмотров: 5 096
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/likekate_

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