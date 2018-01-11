Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Фотография Алены Шишковой в синем монокини произвела фурор в Сети

Сегодня, 09:10
На новогодние праздники Алена Шишкова решила отправиться в теплые страны, в настоящее время наслаждаясь палящим солнцем Таиланда.

Фотография Алены Шишковой в синем монокини произвела фурор в Сети
Алена не устает радовать своих фолловеров, размещая откровенные фотографии в купальниках, демонстрируя идеальную фигуру. Недавняя же фотография, на которой Шишкова позирует в синем монокини, за довольно короткое время собрала огромное количество просмотров пользователей Сети.

Фотография Алены Шишковой в синем монокини произвела фурор в Сети


Фанаты не устают восхищаться роскошным внешним видом девушки и засыпают ее комплиментами. А Алена же продолжает демонстрировать идеальную фигуру практически на каждой фотографии.

Фотография Алены Шишковой в синем монокини произвела фурор в Сети

← Пэрис Хилтон сообщила, какой видит сво... Кэти Топурия заподозрили в неумелом и... →

Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 8 450
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Алена Шишкова демонстрирует идеальную фигуру в желтом бикини
Алена Шишкова спровоцировала слухи о своей анорексии
Елена Перминова продемонстрировала идеальную фигуру в белом монокини
Алена Шишкова показала идеальную фигуру на откровенной фотографии
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алёна Водонаева подверглась жесткой критике из-за фото на обложке Playboy Телеведущая Алёна Водонаева снялась для журнала Playboy - однако желаемого эффекта ей достичь не удалось.
Сергей Лазарев помирился с Владом Топаловым спустя 15 лет после распада Smash Бывшие солисты популярной группы "Smash!!" Сергей Лазарев и Влад Топалов наладили отношения после многолетней вражды.
Ани Лорак восхитила совместным снимком с подросшей дочерью Популярная певица Ани Лорак является активным пользователем Сети и часто радует фанатов новыми фотографиями из повседневной жизни.
Валерий Меладзе и Стас Михайлов получили новогодние подарки от Бабы Яги С 2004 года известный музыкант и продюсер Евгений Морозов проводит в Дубае циклы вечеров русской популярной музыки «Русские сезоны». 4 и 5 января 2018 года здесь выступал Валерий Меладзе, а 7 января — Стас Михайлов.
Юлию Проскурякову в купальнике жестко раскритиковали за неидеальное тело Практически каждая фотография Юлии Проскуряковой подвергается жесткой критике со стороны ее подписчиков, но певица старается не обращать внимания на злостные комментарии.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.