Мария Шумакова рассказывает своим поклонником о том, как ей удается поддерживать вес

Ей удалось сбросить 7 килограммов благодаря неделе голодания, которую она соблюдала в детокс-клинике на Алтае под наблюдением врачей. Теперь же Марии приходится придерживаться специальной диеты, чтобы не набрать сброшенные килограммы.«Питание у меня простое. До обеда предпочитаю есть фрукты. Идеальный завтрак: кукурузный хлебец, мед и горстка фруктов. После обеда много, очень много овощей. Желательно зеленого цвета. Помимо основных приемов пищи, могу сделать два перекуса: грейпфрутовый фреш, например или горстка орехов, очень желательно замоченных на ночь в Воде.Иногда в рационе проскальзывает рыба, морепродукты, но это очень иногда. Примерно процентов 80% продуктов, которые я поглощаю сырые, без термической обработки. От молочного отказалась давно, точнее сам организм просто расхотел, хотя иногда в поездках могу грешить ароматным французским сыром, например. С таким питанием чувствую себя идеально, гармонично и спокойно», — делится актриса.Новые фотографии Марии шокируют ее подписчиков, так как на них девушку практически невозможно узнать.