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Мария Шумакова рассказывает своим поклонником о том, как ей удается поддерживать вес

Сегодня, 09:31
В прошлом году актриса Мария Шумакова поставила себе цель избавиться от лишних килограммов.

Мария Шумакова рассказывает своим поклонником о том, как ей удается поддерживать вес
Ей удалось сбросить 7 килограммов благодаря неделе голодания, которую она соблюдала в детокс-клинике на Алтае под наблюдением врачей. Теперь же Марии приходится придерживаться специальной диеты, чтобы не набрать сброшенные килограммы.

Мария Шумакова рассказывает своим поклонником о том, как ей удается поддерживать вес


«Питание у меня простое. До обеда предпочитаю есть фрукты. Идеальный завтрак: кукурузный хлебец, мед и горстка фруктов. После обеда много, очень много овощей. Желательно зеленого цвета. Помимо основных приемов пищи, могу сделать два перекуса: грейпфрутовый фреш, например или горстка орехов, очень желательно замоченных на ночь в Воде.

Мария Шумакова рассказывает своим поклонником о том, как ей удается поддерживать вес


Иногда в рационе проскальзывает рыба, морепродукты, но это очень иногда. Примерно процентов 80% продуктов, которые я поглощаю сырые, без термической обработки. От молочного отказалась давно, точнее сам организм просто расхотел, хотя иногда в поездках могу грешить ароматным французским сыром, например. С таким питанием чувствую себя идеально, гармонично и спокойно», — делится актриса.

Новые фотографии Марии шокируют ее подписчиков, так как на них девушку практически невозможно узнать.

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Ключевые слова: Мария Шумакова

Количество просмотров: 1 950
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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