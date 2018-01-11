Виктория Боня делится фотографиями в бикини из Дубаи

Пользователи Сети то обвиняют Викторию в лишнем весе, то заявляют, что она болезненно худа. Теперь же в своем микроблоге Боня размещает фотографии из Дубаи, где она проводит новогодние праздники.Стройное тело женщины восхитило ее поклонников, которые под фотографией оставляют комплименты роскошной фигуре звезды.По некоторым данным, Виктория просто светится от счастья благодаря новому роману, который пока что она не торопится афишировать.