Юлия Высоцкая шокировала, опубликовав фотографию в нижнем белье

Юлия Высоцкая является очень успешной телеведущей и актрисой, но находит время и для супруга, режиссера Андрея Кончаловского, и своих детей.

В настоящее время супруги находятся на отдыхе в Индии, откуда периодически размещают красочные фотографии. На днях же Юлия шокировала своих поклонников, поделившись снимком, на котором позирует в черном купальнике, демонстрируя роскошную фигуру.«Але! Смольный? Кто еще на работе?!» - написала под снимком Высоцкая.Поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды и засыпали ее комплиментами и восторженными комментариями.