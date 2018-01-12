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Юлия Высоцкая шокировала, опубликовав фотографию в нижнем белье

Сегодня, 08:35
Юлия Высоцкая является очень успешной телеведущей и актрисой, но находит время и для супруга, режиссера Андрея Кончаловского, и своих детей.

Юлия Высоцкая шокировала, опубликовав фотографию в нижнем белье
В настоящее время супруги находятся на отдыхе в Индии, откуда периодически размещают красочные фотографии. На днях же Юлия шокировала своих поклонников, поделившись снимком, на котором позирует в черном купальнике, демонстрируя роскошную фигуру.

Юлия Высоцкая шокировала, опубликовав фотографию в нижнем белье


«Але! Смольный? Кто еще на работе?!» - написала под снимком Высоцкая.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды и засыпали ее комплиментами и восторженными комментариями.

Юлия Высоцкая шокировала, опубликовав фотографию в нижнем белье

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Ключевые слова: Юлия Высоцкая

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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