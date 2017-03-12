Актриса Наталья Рудова похвасталась необычным размером груди

"Мяу"
"Ра...й.."
- коротко подписывала снимки Наташа, не раскрывая компанию, в которой летала в теплые края.
Да и без этих данных подписчики нашли тему для обсуждения, а именно грудь Рудовой в купальнике. Известно, что Наталья одна их тех, кто не хотел бы увеличить свои прелести, именно этот факт стал основанием для добрых комментариев в адрес груди Рудовой.
"Как приятно смотреть на грудь, не изуродованную силиконом"
"Небольшая, зато своя"
"И щупать наверно очень приятно. А то мужчины уже устали трогать импанты"
- пишут в комментах.
Не знаю про "щупать", но выглядит и правда очень естественно.