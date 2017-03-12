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Актриса Наталья Рудова похвасталась необычным размером груди

Сегодня, 15:13
Очаровательная Наталья Рудова отправилась на отдых, откуда не забыла поделиться с подписчиками фотографиями в купальнике.

Актриса Наталья Рудова похвасталась необычным размером груди
"Shine bright like a diamond.."

"Мяу"

"Ра...й.."

- коротко подписывала снимки Наташа, не раскрывая компанию, в которой летала в теплые края.

Да и без этих данных подписчики нашли тему для обсуждения, а именно грудь Рудовой в купальнике. Известно, что Наталья одна их тех, кто не хотел бы увеличить свои прелести, именно этот факт стал основанием для добрых комментариев в адрес груди Рудовой.

Актриса Наталья Рудова похвасталась необычным размером груди


"Как приятно смотреть на грудь, не изуродованную силиконом"

"Небольшая, зато своя"

"И щупать наверно очень приятно. А то мужчины уже устали трогать импанты"

- пишут в комментах.

Актриса Наталья Рудова похвасталась необычным размером груди


Не знаю про "щупать", но выглядит и правда очень естественно.

Актриса Наталья Рудова похвасталась необычным размером груди

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Ключевые слова: Наталья Рудова

Количество просмотров: 4 108
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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