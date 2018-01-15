Ольга Слуцкер произвела фурор стройной фигурой в бикини

Свой праздник президент сети фитнес-клубов решила отметить на Гоа, где наслаждается палящим солнцем. Ольга поделилась фотографией, на которой позирует в бикини, демонстрируя роскошную фигуру.«Конечно самонадеянно в свой ДР ставить эту фотку... но, я реально много тренировалась и отказывала себе в сладком и что, «все в стол»?» - подписала снимок Слуцкер.Фолловеры начали поздравлять звезду с днем рождения, желая ей и дальше демонстрировать такой роскошный вид.