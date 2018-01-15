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Ольга Слуцкер произвела фурор стройной фигурой в бикини

Сегодня, 11:30
Вчера, 15 января, день рождения праздновала Ольга Слуцкер, которой исполнилось 53 года.

Ольга Слуцкер произвела фурор стройной фигурой в бикини
Свой праздник президент сети фитнес-клубов решила отметить на Гоа, где наслаждается палящим солнцем. Ольга поделилась фотографией, на которой позирует в бикини, демонстрируя роскошную фигуру.

Ольга Слуцкер произвела фурор стройной фигурой в бикини


«Конечно самонадеянно в свой ДР ставить эту фотку... но, я реально много тренировалась и отказывала себе в сладком и что, «все в стол»?» - подписала снимок Слуцкер.

Фолловеры начали поздравлять звезду с днем рождения, желая ей и дальше демонстрировать такой роскошный вид.

Ольга Слуцкер произвела фурор стройной фигурой в бикини

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Ключевые слова: Ольга Слуцкер

Количество просмотров: 8 307
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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