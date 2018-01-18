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Оксана Самойлова восхитила фанатов фотографией в откровенном бикини

Сегодня, 07:58
Супруга известного рэпера Джигана Оксана Самойлова является многодетной мамой, но ее фигуре можно только позавидовать.

Оксана Самойлова восхитила фанатов фотографией в откровенном бикини
Оксана часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями из повседневной жизни, а один из последних снимков произвел настоящий фурор.

Оксана Самойлова восхитила фанатов фотографией в откровенном бикини


На фото Самойлова запечатлена в синем купальнике, продемонстрировав стройную фигуру: упругие ягодицы и бедра, плоский живот. Снимок за довольно короткое время посмотрели огромное количество пользователей Сети и засыпали маму троих детей восторженными комментариями.

Оксана Самойлова восхитила фанатов фотографией в откровенном бикини

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Ключевые слова: Оксана Самойлова

Количество просмотров: 52
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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