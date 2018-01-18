На фото Самойлова запечатлена в синем купальнике, продемонстрировав стройную фигуру: упругие ягодицы и бедра, плоский живот. Снимок за довольно короткое время посмотрели огромное количество пользователей Сети и засыпали маму троих детей восторженными комментариями.
Оксана Самойлова восхитила фанатов фотографией в откровенном бикини
Сегодня, 07:58
Супруга известного рэпера Джигана Оксана Самойлова является многодетной мамой, но ее фигуре можно только позавидовать.
Оксана часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями из повседневной жизни, а один из последних снимков произвел настоящий фурор.
На фото Самойлова запечатлена в синем купальнике, продемонстрировав стройную фигуру: упругие ягодицы и бедра, плоский живот. Снимок за довольно короткое время посмотрели огромное количество пользователей Сети и засыпали маму троих детей восторженными комментариями.
На фото Самойлова запечатлена в синем купальнике, продемонстрировав стройную фигуру: упругие ягодицы и бедра, плоский живот. Снимок за довольно короткое время посмотрели огромное количество пользователей Сети и засыпали маму троих детей восторженными комментариями.
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Ключевые слова: Оксана Самойлова
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Количество просмотров: 52
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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