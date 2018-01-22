Набравшая вес Арина Шарапова борется с лишними килограммами

Но, конечно же, новогодние праздники отрицательно сказались на фигуре звезды, поэтому она решила присоединиться к программе Елены Малышевой "Худеем после Нового года", о чем сообщила в своем микроблоге.«После Нового года практически все в нашей стране прибавили в весе. Два-три килограмма – это святое. Благодаря движению Елены Малышевой, к нам присоединяются Юрий Грымов, который собирается худеть, Варвара, мой муж Эдуард, Ольга Грымова. При этом мы все сидим в ресторанчике, но есть мы не будем. Начинаем движение «Худеем после Нового года. Всем пока. Елена Васильевна, я с вами», - заявила телеведущая.Напомним, что весной прошлого года Арина посетила передачу Елены Малышевой "Жить здорово", в котором поделилась своими успехами в похудении.