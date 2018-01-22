Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Набравшая вес Арина Шарапова борется с лишними килограммами

Сегодня, 09:02
Известная телеведущая Арина Шарапова долгое время пыталась сбросить вес, и около года назад она похудела на 11 килограммов.

Набравшая вес Арина Шарапова борется с лишними килограммами
Но, конечно же, новогодние праздники отрицательно сказались на фигуре звезды, поэтому она решила присоединиться к программе Елены Малышевой "Худеем после Нового года", о чем сообщила в своем микроблоге.

Набравшая вес Арина Шарапова борется с лишними килограммами


«После Нового года практически все в нашей стране прибавили в весе. Два-три килограмма – это святое. Благодаря движению Елены Малышевой, к нам присоединяются Юрий Грымов, который собирается худеть, Варвара, мой муж Эдуард, Ольга Грымова. При этом мы все сидим в ресторанчике, но есть мы не будем. Начинаем движение «Худеем после Нового года. Всем пока. Елена Васильевна, я с вами», - заявила телеведущая.

Напомним, что весной прошлого года Арина посетила передачу Елены Малышевой "Жить здорово", в котором поделилась своими успехами в похудении.

Набравшая вес Арина Шарапова борется с лишними килограммами

← Никита Джигурда ничего не завещает ст... Алексей Ягудин высказывается против р... →

Ключевые слова: Арина Шарапова

Количество просмотров: 676
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Елена Малышева в пижаме была раскритикована своими фанатами
Арина Шарапова сильно изменилась, что ее сложно узнать
Помощь Елены Малышевой спасла жизнь Николаю Дроздову
Дочь Елены Подкаминской долго не принимала нового возлюбленного мамы
Самое популярное за неделю
Комментарии

Светлана Ходченкова помирилась с бывшим возлюбленным Новогодние праздники известная актриса Светлана Ходченкова провела на Бали, где отдыхала вместе с коллегами и бывшим избранником, бизнесменом Георгием Петришиным.
Эд Ширан готовится к свадьбе Певец Эд Ширан смог завоевать любовь слушателей по всему миру благодаря своим проникновенным песням.
Синди Кроуфорд не смогла скрыть своей гордости успехами сына Дети знаменитой модели Синди Кроуфорд, Пресли и Кайя, решили повторить судьбу знаменитой мамы.
Беременная Нелли Ермолаева сильно прибавила в весе Уже в ближайший месяц экс-участница главной телестройки страны и телеведущая Нелли Ермолаева станет впервые мамой.
Марина Тристановна пришла в ресторан в вызывающем наряде Несколько дней назад бабушка из реалити-шоу "Дом-2" Марина Тристановна уехала с возлюбленным в солнечный Таиланд.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.