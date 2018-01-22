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Беременная Нелли Ермолаева сильно прибавила в весе

Сегодня, 09:25
Уже в ближайший месяц экс-участница главной телестройки страны и телеведущая Нелли Ермолаева станет впервые мамой.

Беременная Нелли Ермолаева сильно прибавила в весе
Нелли всю беременность рассказывает своим подписчикам о самочувствии, о подготовке к рождению первенца. Недавно же девушка призналась, что вынуждена была сесть на диету из-за лишних килограммов, которые могут навредить ребенку.

Беременная Нелли Ермолаева сильно прибавила в весе


«На сколько я поправилась — первый вопрос, который волнует всех. Мне нечего скрывать, как это делают многие другие. 36-я неделя беременности, и я набрала +16 кг. Я не комплексую, а по-прежнему считаю, на сколько бы вы не поправились, в период беременности вы прекрасны. Мой доктор посадила меня на диету, сказала, что много кушаю сладкого. Я в период беременности, решила расслабить «ремни» и баловать себя вкусняшками. Добаловалась. Теперь в моем рационе только овощи, фрукты, смузи, мясо и рыбка! Про сладкое… могу забыть», — сообщила Ермолаева в своем микроблоге.

Напомним, что Нелли решила рожать заграницей, поэтому отправилась с супругом в Майами заранее, чтобы подготовиться к родам.

Беременная Нелли Ермолаева сильно прибавила в весе

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Ключевые слова: Нелли Ермолаева

Количество просмотров: 2 080
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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