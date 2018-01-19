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Полина Гагарина показала фигуру в бикини

Сегодня, 20:05
Певица Полина Гагарина, по мнению поклонников, сильно похудела - снимки с отдыха тому доказательство.

Полина Гагарина показала фигуру в бикини
За жарким солнцем и тёплым океаном Полина Гагарина вновь отправилась на Мальдивы. Для отдыха звезда выбрала один из самых роскошных отелей островного государства в Индийском океане. Певица проводит отпуск со всей семьей и даже небольшая "солнечная" неприятность не способна испортить ей настроение.

Полина Гагарина показала фигуру в бикини


"Доброе утро! Загар пошёл)), но лицо все ж таки подгорело! Пантенол мне в помощь" - подписала Гагарина фото в оригинальном бикини. Несмотря на беспокойство подписчиков по поводу излишней худобы, саму певицу, похоже, вполне устраивает её фигура.

Полина Гагарина показала фигуру в бикини


Полина Гагарина показала фигуру в бикини


Полина Гагарина показала фигуру в бикини


Полина Гагарина показала фигуру в бикини

← Совместное фото Тимати с дочерью было ... Кристина Орбакайте удивила подписчик... →

Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 2 678
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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