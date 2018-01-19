Полина Гагарина показала фигуру в бикини

За жарким солнцем и тёплым океаном Полина Гагарина вновь отправилась на Мальдивы. Для отдыха звезда выбрала один из самых роскошных отелей островного государства в Индийском океане. Певица проводит отпуск со всей семьей и даже небольшая "солнечная" неприятность не способна испортить ей настроение."Доброе утро! Загар пошёл)), но лицо все ж таки подгорело! Пантенол мне в помощь" - подписала Гагарина фото в оригинальном бикини. Несмотря на беспокойство подписчиков по поводу излишней худобы, саму певицу, похоже, вполне устраивает её фигура.