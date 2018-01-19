"Доброе утро! Загар пошёл)), но лицо все ж таки подгорело! Пантенол мне в помощь" - подписала Гагарина фото в оригинальном бикини. Несмотря на беспокойство подписчиков по поводу излишней худобы, саму певицу, похоже, вполне устраивает её фигура.
Полина Гагарина показала фигуру в бикини
Сегодня, 20:05
Певица Полина Гагарина, по мнению поклонников, сильно похудела - снимки с отдыха тому доказательство.
За жарким солнцем и тёплым океаном Полина Гагарина вновь отправилась на Мальдивы. Для отдыха звезда выбрала один из самых роскошных отелей островного государства в Индийском океане. Певица проводит отпуск со всей семьей и даже небольшая "солнечная" неприятность не способна испортить ей настроение.
"Доброе утро! Загар пошёл)), но лицо все ж таки подгорело! Пантенол мне в помощь" - подписала Гагарина фото в оригинальном бикини. Несмотря на беспокойство подписчиков по поводу излишней худобы, саму певицу, похоже, вполне устраивает её фигура.
"Доброе утро! Загар пошёл)), но лицо все ж таки подгорело! Пантенол мне в помощь" - подписала Гагарина фото в оригинальном бикини. Несмотря на беспокойство подписчиков по поводу излишней худобы, саму певицу, похоже, вполне устраивает её фигура.
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Ключевые слова: Полина Гагарина
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Количество просмотров: 2 678
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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