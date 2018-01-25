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Отсутствие груди на одном из фото Полины Гагариной вызвало активные обсуждение в Сети

Сегодня, 09:55
В настоящее время популярная певица Полина Гагарина наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах.

Отсутствие груди на одном из фото Полины Гагариной вызвало активные обсуждение в Сети
Полина с удовольствием делится с фолловерами яркими фотографиями из островов. Недавно же она решила показать, как борется с солнечными ожогами и добавила к снимку шутливые хештэги «#нуИгдеГрудь» «#грудьПошлапогулять» «#обещалавернуться».

Отсутствие груди на одном из фото Полины Гагариной вызвало активные обсуждение в Сети


В результате подписчики начали оставлять под фотографией комментарии, советуя Гагариной набрать вес, так как из-за усиленных спортивных тренировок и диеты она лишилась округлых форм.

Отсутствие груди на одном из фото Полины Гагариной вызвало активные обсуждение в Сети

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 143
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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