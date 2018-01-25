В результате подписчики начали оставлять под фотографией комментарии, советуя Гагариной набрать вес, так как из-за усиленных спортивных тренировок и диеты она лишилась округлых форм.
Отсутствие груди на одном из фото Полины Гагариной вызвало активные обсуждение в Сети
Сегодня, 09:55
В настоящее время популярная певица Полина Гагарина наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах.
Полина с удовольствием делится с фолловерами яркими фотографиями из островов. Недавно же она решила показать, как борется с солнечными ожогами и добавила к снимку шутливые хештэги «#нуИгдеГрудь» «#грудьПошлапогулять» «#обещалавернуться».
В результате подписчики начали оставлять под фотографией комментарии, советуя Гагариной набрать вес, так как из-за усиленных спортивных тренировок и диеты она лишилась округлых форм.
В результате подписчики начали оставлять под фотографией комментарии, советуя Гагариной набрать вес, так как из-за усиленных спортивных тренировок и диеты она лишилась округлых форм.
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Ключевые слова: Полина Гагарина
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Количество просмотров: 143
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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