Отсутствие груди на одном из фото Полины Гагариной вызвало активные обсуждение в Сети

Полина с удовольствием делится с фолловерами яркими фотографиями из островов. Недавно же она решила показать, как борется с солнечными ожогами и добавила к снимку шутливые хештэги «#нуИгдеГрудь» «#грудьПошлапогулять» «#обещалавернуться».В результате подписчики начали оставлять под фотографией комментарии, советуя Гагариной набрать вес, так как из-за усиленных спортивных тренировок и диеты она лишилась округлых форм.