"А в целом я не согласна с холодом! Один голос против" - подписала кадр Седокова.
Анна Седокова показала пляжное фото в бикини
Вчера, 21:17
Певица Анна Седокова обновила блог пикантным снимком.
Подписчики Анны Седоковой получили настоящий заряд позитивной энергии и солнечного настроения - всё благодаря свежей фотографии в блоге певицы. На снимке звезда запечатлена в эффектном бикини на пляже. "Какая фигура, невозможно отвести глаз!" - комментируют поклонники Анны.
"А в целом я не согласна с холодом! Один голос против" - подписала кадр Седокова.
"А в целом я не согласна с холодом! Один голос против" - подписала кадр Седокова.
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Ключевые слова: Анна Седокова
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Количество просмотров: 6 448
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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