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Анна Седокова показала пляжное фото в бикини

Вчера, 21:17
Певица Анна Седокова обновила блог пикантным снимком.

Анна Седокова показала пляжное фото в бикини
Подписчики Анны Седоковой получили настоящий заряд позитивной энергии и солнечного настроения - всё благодаря свежей фотографии в блоге певицы. На снимке звезда запечатлена в эффектном бикини на пляже. "Какая фигура, невозможно отвести глаз!" - комментируют поклонники Анны.

Анна Седокова показала пляжное фото в бикини


"А в целом я не согласна с холодом! Один голос против" - подписала кадр Седокова.

Анна Седокова показала пляжное фото в бикини


Анна Седокова показала пляжное фото в бикини

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 6 448
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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