Анна Седокова показала пляжное фото в бикини

Подписчики Анны Седоковой получили настоящий заряд позитивной энергии и солнечного настроения - всё благодаря свежей фотографии в блоге певицы. На снимке звезда запечатлена в эффектном бикини на пляже. "Какая фигура, невозможно отвести глаз!" - комментируют поклонники Анны."А в целом я не согласна с холодом! Один голос против" - подписала кадр Седокова.