В Сети начали активно обсуждать несовершенства фигуры Беллуччи, даже черный цвет не смог скрыть ее недостатки. Поклонники посоветовали актрисе заняться собой и больше внимание уделить физическим нагрузкам.
Располневшая Моника Беллуччи поразила неидеальной фигурой
Сегодня, 08:54
Некоторое время назад знаменитая актриса Моника Беллуччи стала гостьей показа Dior Haute Couture, который проходил в Париже.
Для выхода в свет Моника выбрала роскошное черное платье с глубоким декольте и широким подолом. Но фанаты не смогли не обратить внимание на располневшую фигуру знаменитости.
В Сети начали активно обсуждать несовершенства фигуры Беллуччи, даже черный цвет не смог скрыть ее недостатки. Поклонники посоветовали актрисе заняться собой и больше внимание уделить физическим нагрузкам.
В Сети начали активно обсуждать несовершенства фигуры Беллуччи, даже черный цвет не смог скрыть ее недостатки. Поклонники посоветовали актрисе заняться собой и больше внимание уделить физическим нагрузкам.
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Ключевые слова: Моника Беллуччи
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Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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