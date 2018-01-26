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Располневшая Моника Беллуччи поразила неидеальной фигурой

Сегодня, 08:54
Некоторое время назад знаменитая актриса Моника Беллуччи стала гостьей показа Dior Haute Couture, который проходил в Париже.

Располневшая Моника Беллуччи поразила неидеальной фигурой
Для выхода в свет Моника выбрала роскошное черное платье с глубоким декольте и широким подолом. Но фанаты не смогли не обратить внимание на располневшую фигуру знаменитости.

Располневшая Моника Беллуччи поразила неидеальной фигурой


В Сети начали активно обсуждать несовершенства фигуры Беллуччи, даже черный цвет не смог скрыть ее недостатки. Поклонники посоветовали актрисе заняться собой и больше внимание уделить физическим нагрузкам.

Располневшая Моника Беллуччи поразила неидеальной фигурой

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Ключевые слова: Моника Беллуччи

Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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