Ким Кардашьян показала очередное обнаженное фото

Но Ким находит время, чтобы радовать поклонников откровенными фотографиями. Недавно Кардашьян разместила снимок, на котором запечатлена в ванной комнате топлес, демонстрируя свою шикарные формы.Некоторое время назад Ким смогла вернуть себе прежние формы, что теперь не устает показывать на горячих снимках. Стоит отметить, что две первые беременности звезде дались тяжело, она очень переживала из-за лишнего веса, в результате решила стать мамой в третий раз с помощью суррогатной мамы.