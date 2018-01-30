Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии

48-летняя Дженнифер Лопес с годами, кажется, становится только моложе и привлекательнее - поклонники звезды находятся в абсолютном восторге от новых снимков любимой певицы для бренда Guess. В кадре Лопес позирует с горячим итальянцем Маттео Бочелли, буквально вскружившим голову пользовательницам сети.Роскошной подтянутой фигуре Джей Ло могут позавидовать и более молодые женщины - исполнительница демонстрирует идеальные формы.