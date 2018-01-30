Роскошной подтянутой фигуре Джей Ло могут позавидовать и более молодые женщины - исполнительница демонстрирует идеальные формы.
Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии
Вчера, 21:32
Певица Дженнифер Лопес снялась в невероятном фотосете.
48-летняя Дженнифер Лопес с годами, кажется, становится только моложе и привлекательнее - поклонники звезды находятся в абсолютном восторге от новых снимков любимой певицы для бренда Guess. В кадре Лопес позирует с горячим итальянцем Маттео Бочелли, буквально вскружившим голову пользовательницам сети.
Роскошной подтянутой фигуре Джей Ло могут позавидовать и более молодые женщины - исполнительница демонстрирует идеальные формы.
Роскошной подтянутой фигуре Джей Ло могут позавидовать и более молодые женщины - исполнительница демонстрирует идеальные формы.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
Количество просмотров: 3 133
Количество просмотров: 3 133
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, the sun, daily mail
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Автор фото: instagram, the sun, daily mail
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Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии Певица Дженнифер Лопес снялась в невероятном фотосете.
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