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Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии

Вчера, 21:32
Певица Дженнифер Лопес снялась в невероятном фотосете.

Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии
48-летняя Дженнифер Лопес с годами, кажется, становится только моложе и привлекательнее - поклонники звезды находятся в абсолютном восторге от новых снимков любимой певицы для бренда Guess. В кадре Лопес позирует с горячим итальянцем Маттео Бочелли, буквально вскружившим голову пользовательницам сети.

Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии


Роскошной подтянутой фигуре Джей Ло могут позавидовать и более молодые женщины - исполнительница демонстрирует идеальные формы.

Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 3 133
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, the sun, daily mail

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