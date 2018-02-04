Рита Дакота показала свои упругие ягодицы

В настоящее время звездная семья, Влад Соколовский и Рита Дакота, находятся вместе с родителями и маленькой дочкой на Бали, куда отправились на два месяца.

Теперь же Рита с удовольствием делится яркими фотографиями, на которых позирует в купальниках. На одной из последних фото исполнительница повернулась к камере боком и продемонстрировала свою упругую попу."Всем горячий балийский привет. Очень балийский и ооооочень горячий", - написала под снимком Дакота.По признанию самой артистки, она еще не смогла вернуть себе прежних форм после рождения дочери, но уже может похвастаться идеальной фигурой.