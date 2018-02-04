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Рита Дакота показала свои упругие ягодицы

Сегодня, 14:29
В настоящее время звездная семья, Влад Соколовский и Рита Дакота, находятся вместе с родителями и маленькой дочкой на Бали, куда отправились на два месяца.

Рита Дакота показала свои упругие ягодицы
Теперь же Рита с удовольствием делится яркими фотографиями, на которых позирует в купальниках. На одной из последних фото исполнительница повернулась к камере боком и продемонстрировала свою упругую попу.

Рита Дакота показала свои упругие ягодицы


"Всем горячий балийский привет. Очень балийский и ооооочень горячий", - написала под снимком Дакота.

По признанию самой артистки, она еще не смогла вернуть себе прежних форм после рождения дочери, но уже может похвастаться идеальной фигурой.

Рита Дакота показала свои упругие ягодицы

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Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский

Количество просмотров: 1 651
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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