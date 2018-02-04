Фигура Елены Темниковой выглядит как у подростка

Исполнительница часто радует своих поклонников снимками в бикини, на которых демонстрирует свою стройную фигуру. Но, по мнению многих пользователей Сети, Елена стала похожа на подростка, слишком сильно похудев.Фанаты начали беспокоиться о ее здоровье и посоветовали артистке набрать немного веса. Да и по внешности Темниковой не скажешь, что она является матерью.