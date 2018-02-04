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Фигура Елены Темниковой выглядит как у подростка

Сегодня, 14:45
В настоящее время популярная певица Елена Темникова находится в долгожданном отпуске на Мальдивах, где наслаждается жарким солнцем и принимает солнечные ванны.

Фигура Елены Темниковой выглядит как у подростка
Исполнительница часто радует своих поклонников снимками в бикини, на которых демонстрирует свою стройную фигуру. Но, по мнению многих пользователей Сети, Елена стала похожа на подростка, слишком сильно похудев.

Фигура Елены Темниковой выглядит как у подростка


Фанаты начали беспокоиться о ее здоровье и посоветовали артистке набрать немного веса. Да и по внешности Темниковой не скажешь, что она является матерью.

Фигура Елены Темниковой выглядит как у подростка

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Ключевые слова: Елена Темникова

Количество просмотров: 6 682
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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