Фанаты начали беспокоиться о ее здоровье и посоветовали артистке набрать немного веса. Да и по внешности Темниковой не скажешь, что она является матерью.
Фигура Елены Темниковой выглядит как у подростка
Сегодня, 14:45
В настоящее время популярная певица Елена Темникова находится в долгожданном отпуске на Мальдивах, где наслаждается жарким солнцем и принимает солнечные ванны.
Исполнительница часто радует своих поклонников снимками в бикини, на которых демонстрирует свою стройную фигуру. Но, по мнению многих пользователей Сети, Елена стала похожа на подростка, слишком сильно похудев.
Фанаты начали беспокоиться о ее здоровье и посоветовали артистке набрать немного веса. Да и по внешности Темниковой не скажешь, что она является матерью.
Фанаты начали беспокоиться о ее здоровье и посоветовали артистке набрать немного веса. Да и по внешности Темниковой не скажешь, что она является матерью.
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Ключевые слова: Елена Темникова
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Количество просмотров: 6 682
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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