Ксения Бородина заметно набрала вес на отдыхе

Сама Ксения делала акцент на том, что не смогла избавиться от лишних килограммов на отдыхе, разместив фото в купальнике. А теперь и поклонники звезды обратили внимание на то, что лицо женщины заметно расплылось.Сама Бородина не стала реагировать на подобные комментарии. Но, скорее всего, Ксения не оставит без внимания советы своих фолловеров о том, что теперь ей надо активно заняться спортом.