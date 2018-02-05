Сама Бородина не стала реагировать на подобные комментарии. Но, скорее всего, Ксения не оставит без внимания советы своих фолловеров о том, что теперь ей надо активно заняться спортом.
Ксения Бородина заметно набрала вес на отдыхе
Сегодня, 09:46
Недавно бессменная ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина с семьей вернулась из отпуска на Сейшельских островах.
Сама Ксения делала акцент на том, что не смогла избавиться от лишних килограммов на отдыхе, разместив фото в купальнике. А теперь и поклонники звезды обратили внимание на то, что лицо женщины заметно расплылось.
Сама Бородина не стала реагировать на подобные комментарии. Но, скорее всего, Ксения не оставит без внимания советы своих фолловеров о том, что теперь ей надо активно заняться спортом.
Сама Бородина не стала реагировать на подобные комментарии. Но, скорее всего, Ксения не оставит без внимания советы своих фолловеров о том, что теперь ей надо активно заняться спортом.
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Ключевые слова: Ксения Бородина
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Количество просмотров: 5 356
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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