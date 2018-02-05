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Ксения Бородина заметно набрала вес на отдыхе

Сегодня, 09:46
Недавно бессменная ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина с семьей вернулась из отпуска на Сейшельских островах.

Ксения Бородина заметно набрала вес на отдыхе
Сама Ксения делала акцент на том, что не смогла избавиться от лишних килограммов на отдыхе, разместив фото в купальнике. А теперь и поклонники звезды обратили внимание на то, что лицо женщины заметно расплылось.

Ксения Бородина заметно набрала вес на отдыхе


Сама Бородина не стала реагировать на подобные комментарии. Но, скорее всего, Ксения не оставит без внимания советы своих фолловеров о том, что теперь ей надо активно заняться спортом.

Ксения Бородина заметно набрала вес на отдыхе

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 5 356
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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