Ирина Дубцова показала неидеальную фигуру в бикини

На снимке артистка запечатлена в черном бикини, а сверху на ней надето зеленое пляжное платье. Но даже оно не смогло скрыть обвисший живот Ирины и дряблые ноги.Фолловеры раскритиковали звезду за такой неухоженный внешний вид и засыпали ее негативными комментариями. Хотя мне кажется, что Дубцова выглядит очень даже свежо и не всем дано быть обладательницами стройной фигуры.