Фолловеры раскритиковали звезду за такой неухоженный внешний вид и засыпали ее негативными комментариями. Хотя мне кажется, что Дубцова выглядит очень даже свежо и не всем дано быть обладательницами стройной фигуры.
Ирина Дубцова показала неидеальную фигуру в бикини
Сегодня, 10:36
Недавно в микроблоге популярной певицы Ирины Дубцовой появилось фото, за которое исполнительница получила шквал критики.
На снимке артистка запечатлена в черном бикини, а сверху на ней надето зеленое пляжное платье. Но даже оно не смогло скрыть обвисший живот Ирины и дряблые ноги.
Фолловеры раскритиковали звезду за такой неухоженный внешний вид и засыпали ее негативными комментариями. Хотя мне кажется, что Дубцова выглядит очень даже свежо и не всем дано быть обладательницами стройной фигуры.
Фолловеры раскритиковали звезду за такой неухоженный внешний вид и засыпали ее негативными комментариями. Хотя мне кажется, что Дубцова выглядит очень даже свежо и не всем дано быть обладательницами стройной фигуры.
← Анна Седокова ужаснула своим макияжем Яну Кошкину, разместившую фото без кос... →
Ключевые слова: Ирина Дубцова
Количество просмотров: 6 747
Количество просмотров: 6 747
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Группа Spice Girls вернется на сцену ради свадьбы Меган Маркл Предстоящая свадьба принца Гарри и Меган Маркл обещает быть громкой - ради этого события даже объединятся знаменитые Spice Girls.
Лану Дель Рей чуть не похитили прямо со сцены Американская певица Лана Дель Рей едва не стала жертвой похищения.
Певица и медиум Марина Табри опубликовала новое послание человечеству от "Всемирного разума" Потомок алтайских шаманов , певица, автор песен, поэтесса, обладающая даром предвидения , Марина Табри опубликовала в социальных сетях новое послание для людей, полученное ею свыше.
Наташа Королева разместила фото подросшего сына Популярная певица Наташа Королева является активным пользователем социальной сети и часто делится со своими поклонниками новыми фотографиями из повседневной жизни.
Загрузка...