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Ирина Дубцова показала неидеальную фигуру в бикини

Сегодня, 10:36
Недавно в микроблоге популярной певицы Ирины Дубцовой появилось фото, за которое исполнительница получила шквал критики.

Ирина Дубцова показала неидеальную фигуру в бикини
На снимке артистка запечатлена в черном бикини, а сверху на ней надето зеленое пляжное платье. Но даже оно не смогло скрыть обвисший живот Ирины и дряблые ноги.

Ирина Дубцова показала неидеальную фигуру в бикини


Фолловеры раскритиковали звезду за такой неухоженный внешний вид и засыпали ее негативными комментариями. Хотя мне кажется, что Дубцова выглядит очень даже свежо и не всем дано быть обладательницами стройной фигуры.

Ирина Дубцова показала неидеальную фигуру в бикини

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Ключевые слова: Ирина Дубцова

Количество просмотров: 6 747
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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