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Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото

Вчера, 19:46
Певица Анна Седокова обновила блог снимком в алом наряде.

Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото
Несколько дней назад певица огорчила подписчиков сообщением о своей болезни: "После перелетов жутко заболела. Не могу даже подняться, жуткая слабость. К сожалению, сегодня пропускаю выступление на Партийной зоне. Могу просто недоехать. Но найдутся конечно скептики, которые не поверят, скажут: "в бурю дома осталась". Нет" - написала Анна.

Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото


Однако на свежей фотографии она вновь покоряет поклонников своим ярким образом и пикантным нарядом с кружевным нижним бельем - снимок уже набрал более 80 тысяч лайков.

Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото


Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото


Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 7 150
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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