Однако на свежей фотографии она вновь покоряет поклонников своим ярким образом и пикантным нарядом с кружевным нижним бельем - снимок уже набрал более 80 тысяч лайков.
Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото
Вчера, 19:46
Певица Анна Седокова обновила блог снимком в алом наряде.
Несколько дней назад певица огорчила подписчиков сообщением о своей болезни: "После перелетов жутко заболела. Не могу даже подняться, жуткая слабость. К сожалению, сегодня пропускаю выступление на Партийной зоне. Могу просто недоехать. Но найдутся конечно скептики, которые не поверят, скажут: "в бурю дома осталась". Нет" - написала Анна.
Однако на свежей фотографии она вновь покоряет поклонников своим ярким образом и пикантным нарядом с кружевным нижним бельем - снимок уже набрал более 80 тысяч лайков.
Однако на свежей фотографии она вновь покоряет поклонников своим ярким образом и пикантным нарядом с кружевным нижним бельем - снимок уже набрал более 80 тысяч лайков.
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Ключевые слова: Анна Седокова
Количество просмотров: 7 150
Количество просмотров: 7 150
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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