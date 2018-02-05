Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото

Несколько дней назад певица огорчила подписчиков сообщением о своей болезни: "После перелетов жутко заболела. Не могу даже подняться, жуткая слабость. К сожалению, сегодня пропускаю выступление на Партийной зоне. Могу просто недоехать. Но найдутся конечно скептики, которые не поверят, скажут: "в бурю дома осталась". Нет" - написала Анна.Однако на свежей фотографии она вновь покоряет поклонников своим ярким образом и пикантным нарядом с кружевным нижним бельем - снимок уже набрал более 80 тысяч лайков.