70-летняя София Ротару показала пляжный снимок с Мальдив

Пожалуй, Мальдивские острова уже можно смело назвать самым популярным местом отдыха российских знаменитостей, некоторые из них не могут отказать себе в удовольствии летать туда несколько раз в год. Не устояла перед дивной красотой местной природы и София Ротару.В официальном блоге звезды появилось несколько снимков из отпуска, но один из них произвел настоящий фурор - на нём Ротару запечатлена в стильном пляжном образе. Под полупрозрачной рубашкой подписчики не могли не увидеть яркий купальник. "Душевного тепла и любви всем!" - подписала фото певица.