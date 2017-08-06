В официальном блоге звезды появилось несколько снимков из отпуска, но один из них произвел настоящий фурор - на нём Ротару запечатлена в стильном пляжном образе. Под полупрозрачной рубашкой подписчики не могли не увидеть яркий купальник. "Душевного тепла и любви всем!" - подписала фото певица.
70-летняя София Ротару показала пляжный снимок с Мальдив
Вчера, 20:00
Знаменитая исполнительница София Ротару проводит отпуск на райском острове.
Пожалуй, Мальдивские острова уже можно смело назвать самым популярным местом отдыха российских знаменитостей, некоторые из них не могут отказать себе в удовольствии летать туда несколько раз в год. Не устояла перед дивной красотой местной природы и София Ротару.
В официальном блоге звезды появилось несколько снимков из отпуска, но один из них произвел настоящий фурор - на нём Ротару запечатлена в стильном пляжном образе. Под полупрозрачной рубашкой подписчики не могли не увидеть яркий купальник. "Душевного тепла и любви всем!" - подписала фото певица.
В официальном блоге звезды появилось несколько снимков из отпуска, но один из них произвел настоящий фурор - на нём Ротару запечатлена в стильном пляжном образе. Под полупрозрачной рубашкой подписчики не могли не увидеть яркий купальник. "Душевного тепла и любви всем!" - подписала фото певица.
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Ключевые слова: София Ротару
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Количество просмотров: 12 142
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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