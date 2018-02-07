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Наташа Ионова выложила в сеть пляжное фото в монокини

Вчера, 20:47
Певица Наташа Ионова, или Глюк’oZa, показала фигуру в откровенном купальнике.

Наташа Ионова выложила в сеть пляжное фото в монокини
Популярная исполнительница Наташа Ионова проводит жаркие каникулы в Мексике в компании супруга: "Не могу не поделиться с вами своим хорошим настроением, которое не покидает меня в этом трипе по Мексике. Всё потому, что нет депрессивного состояния вокруг. Я правда его совсем не чувствую. Каждый человек на улице Мехико улыбается, хотя уверена, у мексиканцев не меньше нашего проблем. Признаюсь честно, я впервые не чувствую, что рядом иностранцы, хотя их совсем не понимаю... Мне кажется, что по открытости и контактности мы очень схожи с мексиканцами, ну, как минимум я. Представляете, какими бы мы были добрыми, если у нас было чуть больше солнышка. :-) Как думаете, что нас может заставить больше улыбаться?" - подписала снимки певица.

Наташа Ионова выложила в сеть пляжное фото в монокини


Наташа Ионова выложила в сеть пляжное фото в монокини


Разумеется, ни одно путешествие звезды не обходится без пикантных фото - один из таких снимков уже разглядывают поклонники и осыпают Наташу комплиментами.

Наташа Ионова выложила в сеть пляжное фото в монокини


"Нечастый гость моего инстаграм. Смотрите, не спугните. Обожаю путешествовать с мужем. Он правда нехотя меня фоткает и себя не даёт! Но столько, сколько он рассказывает, показывает и ещё организовывает, нельзя переоценить)) А я не всегда комфортна в быту)) Спасибо, любимый, что продолжаешь открывать мне мир" - гласит комментарий к снимку мужа.

Наташа Ионова выложила в сеть пляжное фото в монокини


Наташа Ионова выложила в сеть пляжное фото в монокини

← Меган Фокс умилила папарацци интересн...

Ключевые слова: Наташа Ионова

Количество просмотров: 8 255
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Наташа Ионова выложила в сеть пляжное фото в монокини Певица Наташа Ионова, или Глюк’oZa, показала фигуру в откровенном купальнике.
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