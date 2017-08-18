Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior

23-летняя Винни Харлоу прославилась после участия в одном из сезонов шоу "Топ-модель по-американски". Жюри и зрители не могли не обратить внимание на весьма необычную внешность девушки - она страдает от довольно редкого заболевания витилиго, или нарушения пигментации кожи. От этого же недуга страдал и легендарный певец Майкл Джексон.Несмотря на болезнь, Винни успешно строит карьеру модели и является лицом одного из модных брендов - компанию ей составляет звезда подиума Адриана Лима. На днях в блоге Харлоу появились красивые пляжные снимки с Майами-Бич - модель демонстрирует подтянутую фигуру в стильном бикини Dior.