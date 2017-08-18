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Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior

Вчера, 20:52
Пожалуй, самая необычная модель мира Винни Харлоу выложила в сеть пляжные фото.

Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior
23-летняя Винни Харлоу прославилась после участия в одном из сезонов шоу "Топ-модель по-американски". Жюри и зрители не могли не обратить внимание на весьма необычную внешность девушки - она страдает от довольно редкого заболевания витилиго, или нарушения пигментации кожи. От этого же недуга страдал и легендарный певец Майкл Джексон.

Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior


Несмотря на болезнь, Винни успешно строит карьеру модели и является лицом одного из модных брендов - компанию ей составляет звезда подиума Адриана Лима. На днях в блоге Харлоу появились красивые пляжные снимки с Майами-Бич - модель демонстрирует подтянутую фигуру в стильном бикини Dior.

Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior


Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior


Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior


Модель Винни Харлоу показала фигуру в бикини от Dior

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Ключевые слова: Винни Харлоу

Количество просмотров: 7 774
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail

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