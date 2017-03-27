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Анфиса Чехова обновила блог снимком из бани, который сочли эротическим

Сегодня, 01:22
Телеведущая Анфиса Чехова посетила баню в компании подруги.

Анфиса Чехова обновила блог снимком из бани, который сочли эротическим
Как выяснилось, ходить в баню любит не только скандальная балерина Анастасия Волочкова, но и другие российские знаменитости.

Анфиса Чехова обновила блог снимком из бани, который сочли эротическим


Среди них оказалась и Анфиса Чехова, однако, по признанию звезды, её фото соцсеть Instagram признала эротическим и удалила: "По вечерам мы с подругой ходим в баню. Ну...как в баню... идем потренироваться, но успеваем почти к закрытию, и решаем, а не пошел бы этот фитнес в баню...и несем его туда)) И... мудрость дня, когда ты в бане остаешься последней, лучшее, что ты можешь сделать - это фотосессию. P.S. Инстаграм счёл мои банные эскизы жёсткой эротикой и почему-то удалил пост А может какие люди добрый нажаловались) Я удалила слишком радостное фото, что бы не раздражать тех, кто давно не был в бане, и попробую еще раз" - подписала фото Чехова.

Анфиса Чехова обновила блог снимком из бани, который сочли эротическим


Анфиса Чехова обновила блог снимком из бани, который сочли эротическим

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Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 5 018
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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