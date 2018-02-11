Судя по всему, после рождения ребенка в октябре 2016 года Виктория не смогла вернуть себе прежних форм. Сама певица признавалась, что во время беременности очень много ела сладостей, видимо это и отразилось на ее фигуре.
Солистка «Непары» Виктория Талышинская после родов сильно поправилась
Сегодня, 13:01
На днях в передаче "Нашпотребнадзор" приняла участие солистка популярной группы "Непара" Виктория Талышинская.
Поклонники были шокированы, увидев насколько сильно поправилась исполнительница за последнее время. Они даже с трудом ее узнали, усомнившись в том, что это их любимая певица.
Судя по всему, после рождения ребенка в октябре 2016 года Виктория не смогла вернуть себе прежних форм. Сама певица признавалась, что во время беременности очень много ела сладостей, видимо это и отразилось на ее фигуре.
Судя по всему, после рождения ребенка в октябре 2016 года Виктория не смогла вернуть себе прежних форм. Сама певица признавалась, что во время беременности очень много ела сладостей, видимо это и отразилось на ее фигуре.
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Ключевые слова: Виктория Талышинская
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Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Кадр из программы
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Автор фото: Instagram, Кадр из программы
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