Солистка «Непары» Виктория Талышинская после родов сильно поправилась

Поклонники были шокированы, увидев насколько сильно поправилась исполнительница за последнее время. Они даже с трудом ее узнали, усомнившись в том, что это их любимая певица.Судя по всему, после рождения ребенка в октябре 2016 года Виктория не смогла вернуть себе прежних форм. Сама певица признавалась, что во время беременности очень много ела сладостей, видимо это и отразилось на ее фигуре.