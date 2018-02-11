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Солистка «Непары» Виктория Талышинская после родов сильно поправилась

Сегодня, 13:01
На днях в передаче "Нашпотребнадзор" приняла участие солистка популярной группы "Непара" Виктория Талышинская.

Солистка «Непары» Виктория Талышинская после родов сильно поправилась
Поклонники были шокированы, увидев насколько сильно поправилась исполнительница за последнее время. Они даже с трудом ее узнали, усомнившись в том, что это их любимая певица.

Солистка «Непары» Виктория Талышинская после родов сильно поправилась


Судя по всему, после рождения ребенка в октябре 2016 года Виктория не смогла вернуть себе прежних форм. Сама певица признавалась, что во время беременности очень много ела сладостей, видимо это и отразилось на ее фигуре.

Солистка «Непары» Виктория Талышинская после родов сильно поправилась

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Ключевые слова: Виктория Талышинская

Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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