Майя Донцова продолжает стремительно терять вес

Девушка опубликовала в микроблоге фотографию, а в подписи сообщила свой реальный вес и рост. По словам Майи, она продолжает худеть, несмотря на то, что не ограничивает себя в еде."Я взвесилась после всех своих похудений... 48 кг при росте 170 см! Это ж пипец, я конечно всегда комфортно чувствовала себя в таком весе, но как-то устрашающе выглядят эти цифры на табло весов. А сейчас я уже не могу вес контролировать - ем и не набираю, а продолжаю худеть! Не загоняйте себя до такого веса, это опасно!! Так что всем спасибо, пойду поем!" - написала под снимком Донцова.По мнению многих подписчиков, теперь Майя выглядит совершенно нездоровой, ее взгляд потухший, да и вообще какая-то она вся уставшая.