Дакота Джонсон жестко себя ограничивала в еде ради постельных сцен

Недавно в интервью актриса Дакота Джонсон рассказала о том, на что ей пришлось пойти, чтобы хорошо получиться в постельных сценах в картине "Пятьдесят оттенков свободы".

В фильме Дакота предстает в полностью обнаженном виде, поэтому в течение полугода ей пришлось приводить свою фигуру в порядок. Она много времени уделяла спортивным тренировкам и очень мало ела.Зато актриса смогла добиться своей цели и могла не переживать из-за лишних килограммов во время съемок откровенных сцен со своим участием.