Зато актриса смогла добиться своей цели и могла не переживать из-за лишних килограммов во время съемок откровенных сцен со своим участием.
Дакота Джонсон жестко себя ограничивала в еде ради постельных сцен
Сегодня, 10:21
Недавно в интервью актриса Дакота Джонсон рассказала о том, на что ей пришлось пойти, чтобы хорошо получиться в постельных сценах в картине "Пятьдесят оттенков свободы".
В фильме Дакота предстает в полностью обнаженном виде, поэтому в течение полугода ей пришлось приводить свою фигуру в порядок. Она много времени уделяла спортивным тренировкам и очень мало ела.
Зато актриса смогла добиться своей цели и могла не переживать из-за лишних килограммов во время съемок откровенных сцен со своим участием.
Зато актриса смогла добиться своей цели и могла не переживать из-за лишних килограммов во время съемок откровенных сцен со своим участием.
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Ключевые слова: Дакота Джонсон
Количество просмотров: 2 028
Количество просмотров: 2 028
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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