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Дакота Джонсон жестко себя ограничивала в еде ради постельных сцен

Сегодня, 10:21
Недавно в интервью актриса Дакота Джонсон рассказала о том, на что ей пришлось пойти, чтобы хорошо получиться в постельных сценах в картине "Пятьдесят оттенков свободы".

Дакота Джонсон жестко себя ограничивала в еде ради постельных сцен
В фильме Дакота предстает в полностью обнаженном виде, поэтому в течение полугода ей пришлось приводить свою фигуру в порядок. Она много времени уделяла спортивным тренировкам и очень мало ела.

Дакота Джонсон жестко себя ограничивала в еде ради постельных сцен


Зато актриса смогла добиться своей цели и могла не переживать из-за лишних килограммов во время съемок откровенных сцен со своим участием.

Дакота Джонсон жестко себя ограничивала в еде ради постельных сцен

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Ключевые слова: Дакота Джонсон

Количество просмотров: 2 028
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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