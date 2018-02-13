Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов

Лишний вес 30-летняя актриса и супруга актера Райана Рейнольдса набрала во время второй беременности - малышка Инес появилась на свет в 2016 году. Примерно с тех пор Блейк ведет непримиримую борьбу с ненужными килограммами, и вот, наконец, она довольна достигнутым результатом - о чём и сообщила в личном блоге."Как оказалось, невозможно потерять 27 килограммов, набранных во время беременности, просто листая Instagram и мучая себя вопросом, почему я не выгляжу, как все модели в бикини. Спасибо тебе, Дон Саладино, что заставил меня. За 10 месяцев набрала и за 14 месяцев сбросила. Очень горжусь" - поблагодарила актриса своего тренера и выложила снимки.