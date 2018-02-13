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Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов

Сегодня, 20:23
Голливудская звезда Блейк Лайвли показала шикарную фигуру в спортзале после избавления от лишних кило.

Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов
Лишний вес 30-летняя актриса и супруга актера Райана Рейнольдса набрала во время второй беременности - малышка Инес появилась на свет в 2016 году. Примерно с тех пор Блейк ведет непримиримую борьбу с ненужными килограммами, и вот, наконец, она довольна достигнутым результатом - о чём и сообщила в личном блоге.

Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов


Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов


Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов


"Как оказалось, невозможно потерять 27 килограммов, набранных во время беременности, просто листая Instagram и мучая себя вопросом, почему я не выгляжу, как все модели в бикини. Спасибо тебе, Дон Саладино, что заставил меня. За 10 месяцев набрала и за 14 месяцев сбросила. Очень горжусь" - поблагодарила актриса своего тренера и выложила снимки.

Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов


Блейк Лайвли удалось сбросить более 27 килограммов

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Ключевые слова: Блейк Лайвли

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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