По словам самой Элизабет, она много времени уделяет физическим нагрузкам. Каждый день занимается йогой и пилатесом, а также старается как можно больше ходить, благодаря чему и сохраняет такой роскошный внешний вид.
Элизабет Херли восхитила снимком, на котором в крошечном бикини делает стойку на руках
Сегодня, 11:02
Знаменитая актриса Элизабет Херли в 52 года может похвастаться роскошным внешним видом, фигуре звезды могут позавидовать и молодые девушки.
Недавно она решила доказать это, разместив фотографию, на которой запечатлена на пляже, выполняя стойку на руках. На актрисе надето крошечное бикини, которое лишь подчеркнуло ее стройную фигуру.
По словам самой Элизабет, она много времени уделяет физическим нагрузкам. Каждый день занимается йогой и пилатесом, а также старается как можно больше ходить, благодаря чему и сохраняет такой роскошный внешний вид.
По словам самой Элизабет, она много времени уделяет физическим нагрузкам. Каждый день занимается йогой и пилатесом, а также старается как можно больше ходить, благодаря чему и сохраняет такой роскошный внешний вид.
← Поклонники не могут узнать Викторию Б... Ольга Рапунцель готова закрыть глаза ... →
Ключевые слова: Элизабет Херли
Количество просмотров: 6 617
Количество просмотров: 6 617
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ольга Бузова осталась без части тела Телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала поклонников снимком без руки.
Анастасия Волочкова оскорбила своих подписчиков В блоге скандальной балерины Анастасии Волочковой появилась странная запись.
Поклонники уверены в беременности Алены Водонаевой Алена Водонаева часто делится со своими поклонниками подробностями личной жизни, публикуя красочные фотографии.
Многие не пришли на вечеринку Аниты Цой, посчитав ее приглашение спамом Недавно Анита Цой праздновала день рождения и решила отметить его весьма оригинально.
Загрузка...