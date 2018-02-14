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Элизабет Херли восхитила снимком, на котором в крошечном бикини делает стойку на руках

Сегодня, 11:02
Знаменитая актриса Элизабет Херли в 52 года может похвастаться роскошным внешним видом, фигуре звезды могут позавидовать и молодые девушки.

Элизабет Херли восхитила снимком, на котором в крошечном бикини делает стойку на руках
Недавно она решила доказать это, разместив фотографию, на которой запечатлена на пляже, выполняя стойку на руках. На актрисе надето крошечное бикини, которое лишь подчеркнуло ее стройную фигуру.

Элизабет Херли восхитила снимком, на котором в крошечном бикини делает стойку на руках


По словам самой Элизабет, она много времени уделяет физическим нагрузкам. Каждый день занимается йогой и пилатесом, а также старается как можно больше ходить, благодаря чему и сохраняет такой роскошный внешний вид.

Элизабет Херли восхитила снимком, на котором в крошечном бикини делает стойку на руках

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Ключевые слова: Элизабет Херли

Количество просмотров: 6 617
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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