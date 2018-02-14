Элизабет Херли восхитила снимком, на котором в крошечном бикини делает стойку на руках

Недавно она решила доказать это, разместив фотографию, на которой запечатлена на пляже, выполняя стойку на руках. На актрисе надето крошечное бикини, которое лишь подчеркнуло ее стройную фигуру.По словам самой Элизабет, она много времени уделяет физическим нагрузкам. Каждый день занимается йогой и пилатесом, а также старается как можно больше ходить, благодаря чему и сохраняет такой роскошный внешний вид.