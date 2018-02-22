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Кортни Кардашьян заставляет переживать поклонников из-за своего веса

Сегодня, 09:44
Кортни Кардашьян после того, как стала мамой в третий раз, много времени начала уделять своей фигуре.

Кортни Кардашьян заставляет переживать поклонников из-за своего веса
Она надолго пропадает в спортзале и тщательно следит за тем, что ест. Поэтому Кортни и может похвастаться такой шикарной фигурой. Но фанаты звезды уверены, что ее одержимость похудеть ненормальна.

Кортни Кардашьян заставляет переживать поклонников из-за своего веса


Недавно в Сети появилась информация о реальном весе звезды. Оказалось, что весит она всего 44 килограмма, что всего на 16 больше ее восьмилетнего сына.

Звезда уверяет, что ее вес не должен вызывать опасений, так как при ее росте 152 см это нормально.

Кортни Кардашьян заставляет переживать поклонников из-за своего веса

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Ключевые слова: Кортни Кардашьян

Количество просмотров: 286
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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