Рита Дакота поделилась снимком мамы в купальнике, раскрыв секрет своей фигуры

Рита за довольно короткое время смогла вернуть себе прежние формы, и уже спустя месяц демонстрировала стройную фигуру. На днях в микроблоге певицы появилась фотография ее мамы с дочкой.Поклонники заметили, вот от кого Рита унаследовала шикарную фигуру. Мама звезды позирует в купальнике и выглядит просто потрясающе. Подписчики засыпали звезду восторженными комментариями.