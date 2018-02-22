Поклонники заметили, вот от кого Рита унаследовала шикарную фигуру. Мама звезды позирует в купальнике и выглядит просто потрясающе. Подписчики засыпали звезду восторженными комментариями.
Рита Дакота поделилась снимком мамы в купальнике, раскрыв секрет своей фигуры
Сегодня, 10:01
Осенью 2017 года звездная чета, Рита Дакота и Влад Соколовский, впервые стали родителями, у них родилась очаровательная дочка Мия.
Рита за довольно короткое время смогла вернуть себе прежние формы, и уже спустя месяц демонстрировала стройную фигуру. На днях в микроблоге певицы появилась фотография ее мамы с дочкой.
Поклонники заметили, вот от кого Рита унаследовала шикарную фигуру. Мама звезды позирует в купальнике и выглядит просто потрясающе. Подписчики засыпали звезду восторженными комментариями.
Поклонники заметили, вот от кого Рита унаследовала шикарную фигуру. Мама звезды позирует в купальнике и выглядит просто потрясающе. Подписчики засыпали звезду восторженными комментариями.
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Ключевые слова: Рита Дакота
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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